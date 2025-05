Dl Infrastrutture, la stretta sui subappalti scatta solo dal 31 dicembre

La maxi stretta sui subappalti assestata dal correttivo scatta dal 31 dicembre 2024. Le procedure di gara che a quella data erano in corso sono, quindi, salve e continueranno ad applicare le vecchie regole. Più precisamente: gli appaltatori principali potranno utilizzare per le loro attestazioni anche le quote di lavori subappaltati. La bozza del decreto Infrastrutture, atteso in Consiglio dei ministri nei prossimi giorni, torna sul Dlgs n. 36/2023, il Codice appalti. E precisa le modalità di applicazione...

