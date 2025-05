Dal Ponte al tetto sulle tariffe dei voli: i 16 articoli del decreto Infrastrutture

Sedici articoli che spaziano dal Ponte sullo Stretto alle tariffe per i voli soggetti agli oneri di servizio pubblico, passando per Codice degli appalti, Pnrr e concessioni autostradali. È un piatto variegato quello che sta preparando il ministero guidato da Matteo Salvini anche se il testo è ancora una bozza tutta da definire, con punti ancora da scrivere e con diversi tratti di penna rossa. La bozza del decreto legge Infrastrutture è ora all’esame della Ragioneria e non stupirebbe quindi che nei...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi