Docenti e Ata, chi vince e chi perde con i nuovi criteri per ricostruire la carriera di Amedeo Di Filippo

Per i neoassunti varrà il servizio svolto senza più il limite dei due terzi applicabile dopo il quarto anno di pre-ruolo









Luce ed ombre emergono per il personale della scuola dal testo del decreto legge 69/2023, che ha cambiato le regole in materia di ricostruzione di carriera per docenti e Ata neo assunti.

L’attuale meccanismo, ancora applicabile al personale già in ruolo, prevede la valutazione del servizio pre-ruolo per intero solo per i primi quattro anni, mentre l’eventuale ulteriore periodo viene valutato nel limite dei due terzi.

Il nuovo meccanismo

Per i docenti neo-assunti viene adesso prevista la valutazione integrale di tutto ...