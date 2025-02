Donnarumma (Fs): «Mai così tanti cantieri, pronto il piano con tutte le interruzioni»

Parla di «panchina corta» dei manager da posizionare in plancia di comando e di un dossier al vaglio del Mef «che sta facendo, giustamente, le sue valutazioni». Stefano Donnarumma, ad del Gruppo Fs replica così alle domande in Commissione Trasporti della Camera, quando il dem Andrea Casu affonda le unghie sul tema politico del giorno: le nomine in Ferrovie, indicate ormai da tempo dal Cda del gruppo ma ancora non confermate da via XX Settembre.



È una questione tecnica legata a una norma europea che...

