Durc di congruità, artigiano non tenuto a iscrizione Edilconnect

La domanda del lettore: Un artigiano, senza dipendenti (e non iscritto alla Cassa edile), effettua soli lavori idraulici in un cantiere, per un importo superiore ai 70mila euro. L’artigiano deve iscriversi al portale Edilconnect e chiedere il Durc di congruità della manodopera?

La risposta dell’esperto: Nel caso descritto, si ritiene che l’artigiano non sia tenuto a iscriversi al portale Edilconnect né a chiedere il Durc di congruità della manodopera. Infatti, il Dm 143/2021, che disciplina...