Eav, project financing da 73 milioni per il nodo intermodale a Sorrento

L’Eav - Ente autonomo Volturno - cerca capitali privati per potenziare i trasporti a Sorrento. Al via la gara di concessione per la progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un nodo intermodale presso la stazione Eav di Sorrento e la rifunzionalizzazione delle aree oggetto di intervento. La procedura ha un valore complessivo di 73.198.367 euro. Le offerte dovranno pervenire entro l’8 settembre.

