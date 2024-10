Ecobonus tagliato al 50%: resta per le caldaie

Taglio per l’ecobonus e per il sismabonus. Nel primo caso saranno eliminate tutte le agevolazioni che spaziavano dal 50 all’85%: andranno tutte al 50%, ma solo per le prime case. Per le altre ci sarà il 36 per cento. E anche nel secondo caso, quello del sismabonus, non ci sarà più lo sconto fino all’85%, ma si passerà al 50% per le prime case e al 36% per le altre. Non c’è solo il superbonus. Anche sugli altri sconti fiscali legati alle ristrutturazioni il disegno di legge di Bilancio contiene molte...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi