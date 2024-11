Edil San felice vince in Rti gara Aspi da 40,5 milioni di euro

Edil San Felice Spa, Società Benefit, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, si è aggiudicata - all’interno di un Rti formato da Fenix Consorzio Stabile Scarl (di cui Edil San Felice fa parte) e Avr Spa - una commessa da Autostrade per l’Italia dal valore complessivo di 40,5 milioni di euro. Lo comunica la società in una nota, precisando che la quota di competenza di Fenix Consorzio Stabile Scarl – affidata interamente a Edil San Felice in qualità di impresa consorziata incaricata all’esecuzione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi