Edilizia sanitaria, in manovra spunta la procedura semplificata per accelerare le opere di Barbara Gobbi

La stessa corsia veloce servirà anche per le strutture stralciate dopo la revisione del Pnrr. Cabina di regia a Palazzo Chigi

surgery, medicine and people concept - surgeon in mask adjusting lamp in operating room at hospital









La doppia parola d'ordine è semplificare e snellire. L'obiettivo è da un lato quello di sbloccare l'elefantiaca edilizia sanitaria “classica” per la costruzione di ospedali, dall’altro mettere le ali alla realizzazione delle strutture che daranno sostanza al riordino delle cure sul territorio previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che per costi o per tempi non compatibili sono state stralciate dal Pnrr. Anzi: sono proprio queste “new entry” a dettare l'accelerazione a un capitolo della...