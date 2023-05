Edilizia scolastica, maxibando Invitalia da 800 milioni per 136 nuovi istituti in tutta Italia di Alessandro Lerbini

Accordo quadro suddiviso in 20 lotti regionali. Offerte entro il 21 giugno









Un maxi bando da quasi 800 milioni per le nuove scuole su tutto il territorio italiano. Invitalia ha lanciato la gara di accordo quadro con l'obiettivo di accelerare la costruzione di istituti scolastici mediante la sostituzione di edifici così come previsto dal Pnrr.



Suddivisa in 20 lotti geografici regionali, la gara da 796.265.923 euro permetterà di accelerare la realizzazione di 136 nuove scuole di proprietà di molteplici enti, tra cui comuni, città metropolitane e province, dislocati su tutto...