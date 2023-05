Efficienza energetica, tra 110 e 50% non è prevista doppia opzione di Alessandro Borgoglio

La domanda del lettore: In un minicondominio, mia madre possiede tre appartamenti, che ha concesso in comodato d'uso gratuito a me e a mio fratello. Stiamo effettuando alcuni lavori di efficientamento energetico (cappotto, infissi e riscaldamento), con superbonus al 110 per cento e con cessione del credito a una banca. Il costo per l'impianto di riscaldamento sarà sicuramente superiore rispetto al computo metrico e, quindi, non sarà cedibile per intero. Gli importi eccedenti potranno essere detratti...