Emilia Romagna, subito l'innalzamento a 500mila euro della soglia per le procedure di somma urgenza di Mauro Salerno

Il governo anticipa l'entrata in vigore della norma del nuovo codice per i territori colpiti dal maltempo. Salvini: servirà a tagliare tempi e burocrazia









Sarà applicata da subito, nei territori dell'Emilia Romagna colpiti da maltempo e alluvioni, la norma del nuovo codice degli appalti che innalza da 200mila a 500mila euro il tetto per l'utilizzo delle procedure di somma urgenza che consentono di assegnare gli appalti senza gara e con procedure semplificate in caso di emergenza.

Lo ha deciso il governo durante il Consiglio dei ministri che oggi ha stanziato le prime risorse per far fronte ai danni in Emilia Romagna. «Ai fini della semplificazione, ...