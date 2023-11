Ente autonomo Volturno manda in gara tre appalti ferroviari per 396,6 milioni di Alessandro Lerbini

Il bando più rilevante riguarda la realizzazione dei depositi officina Piscinola e Giugliano per 280 milioni

L’Ente autonomo Volturno manda in gara un pacchetto di opere ferroviarie per un valore di 396,6 milioni. Il bando più rilevante riguarda la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dei depositi officina Piscinola e Giugliano della linea metropolitana Piscinola-Di Vittorio. L’intervento ha un valore di 280.631.845 euro.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare, alle condizioni stabilite dai documenti di gara ed eventualmente per fasi in modalità progressiva sulla base di stralci parziali, le seguenti prestazioni: esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere del deposito di Giugliano (Fase 2B), ossia le opere del deposito che porteranno alla piena funzionalizzazione e fruibilità del medesimo nella sua configurazione finale (completamento delle opere ferroviarie, le aree uffici, gli edifici accessori e i parcheggi); la realizzazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere integrative e limitrofe al deposito di Giugliano (fase 3), ossia boschi urbani, parco e auditorium. Le opere in opzione potranno essere affidate all’appaltatore già in fase di sviluppo della progettazione esecutiva e sino al 30 maggio 2026, termine perentorio per il completamento delle prestazioni principali. La gara scade il 4 dicembre.

Il secondo appalto assegna la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di potenziamento e ammodernamento della linea Cancello – Benevento per un importo di 90.790.745 euro. Offerte entro il 6 dicembre.

La terza gara appalta la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il nuovo telecomando linee Flegree con fornitura in opera di tre sottostazioni elettriche e adeguamento gallerie. L’avviso da 25.216.689 euro scade il 6 dicembre.