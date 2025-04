Milano, un’unica offerta per il prolungamento della M1

Era andata deserta la prima volta e forse adesso è quella buona: la commissione di gara per il prolungamento della metropolitana 1 di Milano verso il quartiere Baggio, che si è chiusa pochi giorni fa, ha ricevuto un’offerta. Una sola, ma almeno non è finita come quella di agosto 2024. Massimo riserbo per ora sull’unico nome partecipante. I membri della commissione sono già passati alla verifica della validità tecnica - che sembra esserci - e della coerenza finanziaria. Tra qualche mese l’eventuale...

