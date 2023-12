Enti locali, per i bilanci rinvio generalizzato

Alla fine proroga fu, e generalizzata. Dopo tante discussioni, il rinvio al 15 marzo del termine per l’approvazione dei bilanci preventivi 2024 negli enti locali assume la consueta forma indifferenziata, con la riforma del bilancio tecnico che per ora salva le apparenze. Il decreto del ministero dell’Interno si limita a indicare il nuovo termine di metà marzo, autorizzando nel frattempo l’esercizio provvisorio, e al Mef la commissione Arconet traccia i confini dell’obbligo di motivazione che per ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi