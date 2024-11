Terzo settore, recupero dell’Ici non versata per gli enti non commerciali

Per gli enti non commerciali (Enc) scatta il recupero dell’Ici a seguito della procedura di infrazione archiviata ormai dal 2012. Un recupero che, tuttavia, non riguarda tutte le realtà che hanno goduto dell’esenzione e che sarà differenziato in funzione dell’attività svolta.

Con l’introduzione dell’articolo 16-bis in sede di conversione del Dl 131/2024 (Salva-infrazioni), l’Italia si appresta a completare il percorso di recupero di quello che, a livello unionale, è stato considerato un aiuto di Stato...