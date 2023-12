Entrate, nel preventivo i nuovi vincoli di cassa

I proventi derivanti dalle concessioni edilizie, dal codice della strada e da gestione parcheggi, l’ imposta di soggiorno e il contributo di sbarco sono da vincolare anche per cassa, oltre che per competenza. Con la deliberazione n. 17/2023, la Sezione Autonomie della Corte dei conti scioglie una questione operativa di attualità per ogni amministrazione territoriale, portata all’attenzione del livello centrale dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione 137/2023/QMIG (...

