Equo indennizzo alla polizia municipale, le istruzioni del Viminale per il rimborso delle spese dei Comuni

Con la circolare n. 12/2024, la Direzione centrale per la finanza locale presso il Dait del ministero dell’interno fornisce istruzioni ai prefetti e riepiloga gli adempimenti da parte dei Comuni in merito alla corresponsione al personale della polizia municipale dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio.

Le norme

Siamo nell’ambito del Dl 14/2017, recate...