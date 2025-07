Esercito e polizie, riparte la trattativa sui dirigenti

L’ultimo accordo che disciplina stipendi e lavoro dei circa 24mila dirigenti di Polizia, Polizia penitenziaria, Carabinieri, Guardia di finanza, Esercito, Marina e Aeronautica militare è scaduto il 31 dicembre del 2017. Ieri però il lungo stallo è finito, con la ripresa delle trattative che viaggeranno in parallelo per il 2018-20 e il 2021-23. A renderle possibili sono le risorse già messe a bilancio, che oltre agli 81 milioni equamente divisi fra i due trienni prevedono già 54 milioni per il 2024...

