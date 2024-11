Federcasa, ok a rinnovo contratto 2022-24 per 3.800 dipendenti delle aziende Erp Sottoscritto da Cisl, Uil e Fesica-Confsal: aumento del 3% per il 2022 e 2023 e del 7% per 11 mesi del 2024. Dal 1° dicembre 2024 in busta paga 145 euro in più al mese. Buttieri: più welfare nel prossimo rinnovo