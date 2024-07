Ferrovie, 46 milioni per completare la linea tra Bari e Barletta

Otto anni dopo la tragedia ferroviaria che il 12 luglio del 2016 provocò la morte, tra Andria e Corato, di 23 persone ed il ferimento di 50, prendono il via i lavori per il completamento, per 46 milioni di euro, del raddoppio dei binari dell’ultima tratta, fino a Barletta. Fosse stato effettuato per tempo il raddoppio della Corato-Andria Sud i cui lavori erano andati in gara già dalla primavera del 2016 - quella tragedia, al km. 51, non ci sarebbe stata.



I lavori per il nuovo e ultimo tratto (lungo...

