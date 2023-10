Ferrovie Nord rinnova l’armamento della rete aziendale per 23,1 milioni di Alessandro Lerbini

Aeroporti di Roma appalta gli interventi di sostituzione degli appoggi dei viadotti di accesso al Leonardo da Vinci di Fiumicino per 8,3 milioni









Ferrovienord manda in gara accordi quadro per i lavori di manutenzione sistematica e pronto intervento all’armamento ferroviario della rete aziendale. La gara, suddivisa in due lotti, ha un valore di 23,1 milioni. Il lotto 1, ramo Milano, ha un importo di 12,6 milioni, di cui 12 milioni per lavori, 600mila euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Il costo della manodopera compreso nell’importo dei lavori è pari a 5.995.500 euro.

Il lotto 2 ramo Iseo ha un valore di 10,5 milioni (10 milioni per i lavori, 500mila euro oneri per la sicurezza, 4,995 milioni per la manodopera). Le offerte dovranno pervenire entro il 23 novembre.



Aeroporti di Roma appalta invece i lavori relativi agli interventi di sostituzione degli appoggi dei viadotti di accesso dell’aerostazione presso il Leonardo da Vinci di Fiumicino. Si tratta di un intervento dal valore di 8.380.745 euro. Il cantiere avrà una durata di 862 giorni, offerte entro il 27 novembre.