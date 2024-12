Festival del Verde e del Paesaggio, al via il concorso Balconi per Roma

Il Festival del Verde e del Paesaggio - appuntamento in programma il 4-5-6 aprile a Roma, sul giardino pensile dell’Auditorium Parco della Musica, lancia come ogni anno il concorso «Balconi per Roma». Il Festival invita studenti e giovani professionisti (paesaggisti, architetti, designer, creativi, scrittori, musicisti) di qualsiasi nazionalità a confrontarsi con il balcone, portale verso altri mondi reali o immaginari, confine tra dentro e fuori, casa e città.



Nella sua 14ma edizione il Festival ...