Finiture in legno per l’edilizia, mercato in calo dell’11,6%

Il 2023 si è chiuso con un crollo dell’11,6% delle vendite di finiture in legno per l’edilizia (porte, finestre e pavimenti) e il primi cinque mesi del 2024 non sembrano aver invertito la rotta del mercato. Pesano, oltre al calo generalizzato della domanda dopo due anni di crescita straordinaria, le incertezze legate agli incentivi sulla casa, l’eliminazione di alcuni di essi e il depotenziamento di altri, con la riduzione delle aliquote e il venir meno dello sconto in fattura.

Lo testimonia il fatto...