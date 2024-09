Fisco, imposta di soggiorno aperta a tutti i Comuni - Tariffe legate ai prezzi delle camere

La «nuova» imposta di soggiorno che uscirà dalla riforma su cui lavora il Governo potrà essere applicata in tutti i Comuni, sarà articolata su nuovi importi che dovrebbero presentare gli aumenti maggiori per le strutture di fsce (e prezzi) più alti e continuerà a essere calcolata a persona e non a camera, come prevedeva una prima ipotesi.

Il dossier è stato ieri al centro di un vertice fra Governo e Comuni, all’indomani del confronto che martedì aveva coinvolto le associazioni di categoria, per la...