Fisco, sì alla proroga della riforma, rinvio sulle tasse locali

Lo scoglio delle quote dell’Irpef da assegnare a Regioni ed enti locali ferma la navigazione del capitolo federalista della delega fiscale. Ieri mattina la conferenza Unificata ha potuto solo prendere atto che per ora i margini per un’intesa fra Governo, presidenti di Regione e sindaci non ci sono, e ha rinviato il dossier a settembre.

Il rinvio è condizionato all’approvazione finale del disegno di legge che proroga ad agosto 2026 il termine per esercitare la delega, senza il quale insieme al federalismo...