Foggia, a Conpat il cantiere da 22,6 milioni per la strada Poggio Imperiale-Candela

Nuovo cantiere stradale a Foggia. L’amministrazione provinciale ha appaltato a Conpat i servizi tecnici di progettazione esecutiva (intero primo stralcio - lotto 1 per km 6+605), nonché per l’esecuzione dei lavori (primo stralcio - lotto 1 per km 2+811) con attività opzionali per i lavori (completamento primo stralcio - lotto 1 per km 3+794), relativi all’intervento sulla Strada regionale n. 1 Poggio Imperiale - Candela. Il bando, assegnato per 22.654.361 euro contro una base d’asta di 54.783.755...

