Roma, Sport e Salute riqualifica il parco del Foro Italico con una gara da 19,2 milioni

A Roma e Teramo vanno in gara due interventi di restauro e riqualificazione architettonica per un valore complessivo di 35,2 milioni. Sport e Salute affida l’esecuzione delle opere di restauro conservativo ed architettonico della Casa delle armi e di riqualificazione architettonica e funzionale delle ex Foresterie sud, anche denominati ambito Portale sud di ingresso al parco del Foro Italico, tutelati ai sensi del Dlgs 42/2004, e rientranti nel piano strategico per il recupero e la valorizzazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi