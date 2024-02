Fondazione Inarcassa, per architetti e ingegneri l’Erasmus è più facile

I giovani architetti e ingegneri potranno accedere con più facilità al programma e ai fondi Erasmus per imprenditori. Fondazione Inarcassa e Materahub hanno firmato un accordo per implementare la partecipazione di questi giovani professionisti al programma europeo che prevede la possibilità di svolgere un periodo di lavoro all’estero in uno studio ospitante.

Il soggiorno può durare da uno a sei mesi e sono previsti dei rimborsi variabili a seconda del paese ospitante. Questo Erasmus è riservato a ...