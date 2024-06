Fondi Pnrr a 46.922 villette per 6,5 miliardi di superbonus

A tre anni dal suo avvio, per molti italiani il Pnrr è ancora un oggetto sconosciuto di cui non sono chiarissimi gli effetti reali sulla vita delle persone. Non è questo il caso, però, del proprietario della villetta di Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, che dal Next Generation Eu ha ricevuto 426.969,22 euro per ristrutturare casa propria con il Superbonus. Poco meno, 400.410,24 euro, è arrivato al proprietario di una villetta a Tarzo, poco più di 4mila abitanti in provincia di Treviso. La ...

