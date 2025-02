Fondo di garanzia per i debiti commerciali 2024, iscrizione in bilancio entro il 28 febbraio

Con l’inizio dell’anno 2025, è necessaria l’iscrizione, nel bilancio, anche se l’ente è in esercizio provvisorio, del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali per gli enti che non hanno rispettato gli obblighi sui tempi di pagamento o sulla riduzione dello stock di debito residuo (se applicabile) per l’anno 2024.

Il termine per la verifica dei dati nella Piattaforma del ministero dell’Economia, Area Rgs, e per l’invio dei dati relativi al debito residuo è scaduto il 31 gennaio. Gli enti che risultano...