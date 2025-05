Formazione, il viaggio può essere tempo lavoro solo se l’ente lo ha previsto

Il «tempo viaggio» necessario a partecipare a corsi di formazione che si svolgono in località diversa dalla sede abituale, non va ordinariamente considerato come “tempo lavoro” a meno che l’ente non abbia individuato tale tipo di prestazione lavorativa, quella della formazione, come una attività per la quale il tempo di viaggio può essere considerato tale.

Questi i contenuti del parere Aran (Id: 34253 del 12 maggio 2025) pubblicato di recente sul sito istituzionale.

Il tema si inserisce nella cornice...