Segretari, la raffica di scavalchi chiude le porte ai nuovi ingressi

Il 7 maggio 2025 il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge per la conversione del decreto Pa (Dl 25/2025). In particolare il provvedimento, all’articolo 9, comma 2 bis, prevede l’obbligo, per i segretari comunali iscritti nella prima fascia professionale (Fascia C), di partecipare annualmente, fino al conseguimento della prima nomina, ad almeno sei procedure di nomina pubblicizzate per la copertura delle sedi di segreteria della sezione regionale dell’albo di iscrizione per le ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi