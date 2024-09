Forniture senza obbligo di clausola sociale: basta l’impegno a rispettare i contratti collettivi

Se per il contratto da aggiudicare non è prevista la clausola sociale, l’impegno del partecipante alla gara – ex art. 102 del nuovo codice – sfuma in una semplice dichiarazione di rispettare i contratti collettivi al personale occupato. In questo senso, la sentenza del Tar Campania, n. 3596/2024.

La contestazione

Nel caso trattato il ricorrente – partecipante ad una gara per l’...