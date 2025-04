Gara legittima anche con base d’asta sovrastimata

La sovrastima della base d’asta non costituisce, di per sé, un motivo di annullamento del bando, a meno che non vi sia una sproporzione talmente macroscopica da pregiudicare la possibilità stessa di partecipare alla gara. In questi termini il Tar Piemonte (sentenza n. 256 del 2025) ha respinto il ricorso proposto da un operatore economico partecipante alla gara per l’affidamento del sevizio di contact center per il centro unico prenotazioni (Cup) della Regione Piemonte.

La sentenza

Il ricorrente aveva...