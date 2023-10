Garante privacy, Dpo incompatibile con il responsabile del trattamento dati di Amedeo Di Filippo

L’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza









Il Dpo di un Comune non può essere un soggetto responsabile del trattamento dei dati. Lo afferma il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento n. 363/2023.

Il Garante valuta la designazione, quale responsabile della protezione dei dati personali (Rpd), del dirigente di una società partecipata che effettua, per conto del Comune, trattamenti di dati personali in campo informatico in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del regolamento (Ue) 2016/679, dando adito a un possibile conflitto di interessi. Le Linee guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017, infatti evidenziano che l’assenza di conflitti di interessi è strettamente connessa agli obblighi di indipendenza, per cui il Rpd può svolgere altre funzioni ma solo a condizione che non diano adito a conflitti di interessi. Ciò significa, in particolare, che non può rivestire, all’interno dell’organizzazione del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, un ruolo che comporti la definizione delle finalità o modalità del trattamento di dati personali.

L’incompatibilità

Nel caso di specie, il soggetto incaricato rivestiva anche l’incarico di direttore amministrativo della società che forniva al Comune titolare del trattamento servizi di assistenza e consulenza informatica in qualità di responsabile del trattamento, talché quanto svolto all’interno società lo metteva in una posizione tale da concorrere ad assumere decisioni in ordine ai trattamenti che la stessa effettuava per conto del titolare. Tali decisioni, peraltro, venivano adottate in un contesto in cui la società, designata responsabile del trattamento, e le persone che agiscono sotto la sua autorità ricevevano istruzioni dal Comune titolare del trattamento. La società inoltre svolgeva attività di supporto per l’osservanza del Gdpr, compito per il quale avrebbe ricevuto istruzioni dal titolare del trattamento e alla cui vigilanza risulta sottoposto.

Da qui il rilievo del Garante in ordine alla violazione del regolamento europeo per aver designato quale Rpd un soggetto che si trova in conflitto di interessi in quanto titolare di un incarico che concorre all’adozione di decisioni fondamentali sui trattamenti all’interno della società designata quale responsabile del trattamento da parte del Comune. Ancora, la società che svolgeva funzioni da responsabile del trattamento per conto del Comune poteva influire sul processo decisionale con cui il titolare del trattamento avrebbe potuto individuare il Rpd da designare eventualmente in futuro, in modo da compromettere l’esercizio in maniera indipendente dei compiti assegnati al Rpd, tra cui rientra la sorveglianza sull’osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle politiche del titolare del trattamento anche in relazione all’attribuzione delle responsabilità.