Gare, dal 1° gennaio cambiano le soglie Ue: per i lavori si sale a 5,538 milioni, per i servizi a 221mila euro di Mauro Salerno

Link utili Regolamento Unione Europea del 15 novembre 2023, n. 2495 Regolamento

Regolamento Unione Europea del 15 novembre 2023, n. 2496 Regolamento

Pubblicati i regolamenti europei che aggiornano i valori per lavori, servizi e forniture: leggera revisione al rialzo anche nei settori speciali e per le concessioni

Tornano ad aumentare, anche se di poco, le soglie europee per gli appalti. I nuovi importi sono definiti dai regolamenti Ue del 15 novembre che stabiliscono i nuovi importi di riferimento per appalti e concessioni (regolamenti 2023/2495 per gli appalti, 2023/2496 per i settori speciali e 2023/2497 per le concessioni).

Più in dettaglio la nuova soglia di riferimento per i lavori pubblici e le concessioni sarà fissata a 5.538.000 euro contro gli attuali 5.382.000. Per i servizi e le forniture la soglia...