Gare, illegittima l’esclusione dell’impresa per un ritardo minimo sulla conferma di validità dell’offerta

La mancata conferma dell’offerta da parte dell’operatore economico, trascorsi i termini di validità delle proposte, non equivale alla rinuncia a partecipare alla gara. La ratio di tale previsione è quella di mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo della gara con la conseguenza che, una volta scaduto il termine di efficacia, le offerte non possono automaticamente considerarsi inefficaci, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati.

Questo è quanto...