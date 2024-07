Gare, limite del 30% al subappalto in contrasto con le norme Ue

Il limite del ricorso al subappalto, in misura non superiore al 30% previsto dal precedente codice appalti (Dlgs/50/2016) non è più consentito. Lo ribadisce l’Anac in un recente parere in funzione consultiva (n.31/2024, pubblicato sul sito il 16 luglio) firmato dal presidente Giuseppe Busia. L’Autorità ricorda che la novità si deve alla Corte di Giustizia Ue, che con la decisione del 27 novembre 2019 (causa C-402/18) e la decisione 26 settembre 2019 (causa C-63/18). Fin qui il principio generale ...

