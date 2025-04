Gare, possibile inserire in corsa sub-criteri di valutazione delle offerte

Nelle procedure di gara per l’affidamento di contratti pubblici in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice può specificare, mediante l’introduzione di sub-pesi o sub-punteggi, le modalità applicative dei criteri di valutazione stabiliti dal bando, sempre che siano ad esso aderenti. Milita in tal senso l’orientamento della giurisprudenza euro unitaria secondo cui non è contrario al diritto europeo sulle procedure di affidamento di contratti pubblici...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi