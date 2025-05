Soccorso istruttorio, con il nuovo codice sempre più attento al risultato che al rispetto delle formalità

La sentenza del Tar Lazio, n. 8240/2025, analizza alcuni aspetti relativi alla gestione-conduzione del sub-procedimento del soccorso istruttorio da parte del Rup.

Il Rup, si spiega, deve condurre (anche tramite proprio collaboratore) il sub-procedimento (oggi disciplinato nell’articolo 101 del codice dei contratti) in modo non meramente formalistico chiarendo in modo adeguato quali siano...