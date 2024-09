Gare, possibile sanare in corsa il mancato versamento all’Anac

Sì al soccorso istruttorio per sanare il mancato vesramento della tassa sulle gare, evitando il cartellino rosso per le imprese. Il via libera arriva dal Tar del Friuli Venezia Giulia che ha emesso una sentenza sul tema della partecipazione alle gare d’appalto in caso di mancato versamento tempestivo del contributo dovuto all’Autorità Anticorruzione (Anac). La decisione, che riguarda la procedura negoziata per l’affidamento di lavori presso la Caserma Vincenzo Raiola a Trieste (sentenza n. 289 del...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi