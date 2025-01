Gare, senza poteri di rappresentanza esterna niente aggiudicazione da parte del Rup

Il Rup non può disporre l’aggiudicazione se non ha poteri a valenza esterna. In questo senso la sentenza del Tar Piemonte, Torino, sez. II, n. 130/2025.

Il Rup e l’aggiudicazione

Il recente pronunciamento affronta alcune tematiche circa la competenza (o meno) del Rup ad adottare il provvedimento di aggiudicazione, in tema di composizione numerica della commissione di gara ed in tema di ...