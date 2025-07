Gare, nel silenzio del bando sulla lunghezza della relazione prevale la sinteticità

È la lex specialis che determina il numero massimo di pagine della relazione tecnica da allegare all’offerta, indicando anche l’eventuale sanzione da comminare, nel caso del suo mancato rispetto. In assenza di una disposizione normativa o di una espressa previsione del bando, la relazione tecnica può essere formulata nel modo ritenuto più opportuno stabilito dall’offerente, il quale però ha tutto l’interesse ad ottenere il miglior punteggio, non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi