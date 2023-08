Gare telematiche, salva l'impresa che dimentica la firma digitale sull'offerta di Roberto Mangani

Il Tar Campania ribadisce che si tratta di una irregolarità sanabile con il soccorso istruttorio









Nelle gare telematiche la mancata apposizione della firma digitale sull'offerta non costituisce causa di esclusione dalla gara, ma può essere sanata attraverso il ricorso al soccorso istruttorio. Ciò in quanto in caso di utilizzo delle piattaforme informatiche il dato sostanziale – cioè l'effettiva riconducibilità dell'offerta al concorrente - può prevalere sugli aspetti meramente formali. Infatti, le modalità telematiche garantiscono la piena tracciabilità dei dati immessi nella procedura e della...