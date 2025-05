Patente a crediti, la richiesta espressa nel bando non esclude l’impresa con la Soa III

Anche se il bando richiede espressamente il possesso della patente a crediti non è legittima l’esclusione dell’impresa che non ce l’ha in quanto in possesso del requisito alternativo della Categoria Soa per la III classe di importo. Lo ha chiarito il Tar Campania, chiamato a dirimere la controversia promossa da un’impresa che ha impugnato il bando di gara sostenendo di non essere stata in grado di formulare un’offerta a causa, tra le altre cose, della richiesta del possesso del documento dell’Inl...

