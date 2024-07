Genova, costi per la Gronda raddoppiati: sono 8 miliardi

La gronda genovese di Ponente è ancora all’impasse per un problema di «accordo finanziario». Lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture e trasporti, Edoardo Rixi, intervenendo ieri a un convegno organizzato da Confindustria Genova sulle infrastrutture liguri, alla luce del Rapporto Oti Nord 2023. I costi, dell’opera, ha spiegato Rixi al Sole 24 Ore, «ammontavano complessivamente a 4,2 miliardi; ora Aspi ne chiede 8», in linea con quanto avviene per l’intero Piano economico finanziario dell’...

