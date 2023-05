Rifiuti, il sindaco deve controllare la gestione di Paola Ficco

Link utili Corte di cassazione, Penale, Sezione III, sentenza del 2 maggio 2023, n. 18024 Sezione 3

Viceversa è reato in concorso con il responsabile dell’ufficio tecnico









Il sindaco che omette il controllo dell'attuazione concreta degli indirizzi per la gestione dei rifiuti commette il reato di gestione non autorizzata di cui all'articolo 256, Dlgs 152/2006, in concorso con il responsabile dell'ufficio tecnico.

Il principio è stato stabilito dalla sentenza n. 18024/2023, con la quale la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dai ricorrenti in qualità di sindaco di un Comune calabrese e di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che...