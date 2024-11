Ghella si rafforza in Australia con la maggioranza di The Rix Group

Il gruppo di costruzioni Ghella si rafforza in Australia attraverso una acquisizione che trova il supporto finanziario di Hsbc e Sace. In particolare il gruppo italiano ha acquistato la maggioranza di The Rix Group of Companies, gruppo specializzato nel calcestruzzo proiettato e nella stabilizzazione di pendii, che comprende The Rix Group, Rix Asset Maintenance e Rix Ground Engineering. L’operazione ha ottenuto un finanziamento dal 103 milioni di dollari australiani (circa 63,6 milioni di euro al...

