Giochi 2026, accordo con Pizzarotti sulla pista da bob

I lavori per la pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 possono partire: Simico, la società per le infrastrutture necessarie ai Giochi, ha firmato l’accordo con l’impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori. La gara è stata vinta 10 giorni fa, ma mancava ancora la consegna ufficiale. Attesa l’apertura dei cantieri già per metà mese. Sarà un progetto ridotto rispetto a quello immaginato precedentemente, visto che i ritardi si sono accumulati e i costi...

